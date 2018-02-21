Песков: украинский закон о Донбассе провоцирует «горячие головы» в Киеве

Закон о реинтеграции Донбассе, который накануне был подписан президентом Украины Петром Порошенко, в минимальной степени может способствовать соблюдению Минских договоренностей, отмечают в Кремле.
Закон о реинтеграции Донбасса «провоцирует горячие головы в Киеве на силовой вариант урегулирования ситуации на юго-востоке Украины», заявил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Эта тема и стала одной из основных на Совбезе РФ с учетом последних переговоров (глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Павла Климкина). Кроме того, продолжается процесс обмена пленными. Комплекс вопросов большой. Ситуация вызывает беспокойство».
Накануне Пётр Порошенко на заседании военного кабинета поручил Минобороне представить ему предложения по изменению формата операции на юго-востоке страны, а также представить кандидатуры на пост командующего новой украинской операцией в Донбассе.
Порошенко поручил украинским военным «дать отпор агрессору», заявив, что подписанный им закон о реинтеграции Донбасса фиксирует «право на самооборону в соответствии с 51-й статьей устава ООН». То есть фактически новый закон разрешает Киеву использовать вооруженные силы без объявления войны.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Эта тема и стала одной из основных на Совбезе РФ с учетом последних переговоров (глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Павла Климкина). Кроме того, продолжается процесс обмена пленными. Комплекс вопросов большой. Ситуация вызывает беспокойство».
Накануне Пётр Порошенко на заседании военного кабинета поручил Минобороне представить ему предложения по изменению формата операции на юго-востоке страны, а также представить кандидатуры на пост командующего новой украинской операцией в Донбассе.
Порошенко поручил украинским военным «дать отпор агрессору», заявив, что подписанный им закон о реинтеграции Донбасса фиксирует «право на самооборону в соответствии с 51-й статьей устава ООН». То есть фактически новый закон разрешает Киеву использовать вооруженные силы без объявления войны.
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