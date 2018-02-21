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    Песков: украинский закон о Донбассе провоцирует «горячие головы» в Киеве

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    Песков: украинский закон о Донбассе провоцирует «горячие головы» в Киеве

    Песков: украинский закон о Донбассе провоцирует «горячие головы» в Киеве

    Закон о реинтеграции Донбассе, который накануне был подписан президентом Украины Петром Порошенко, в минимальной степени может способствовать соблюдению Минских договоренностей, отмечают в Кремле.

    Закон о реинтеграции Донбасса «провоцирует горячие головы в Киеве на силовой вариант урегулирования ситуации на юго-востоке Украины», заявил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Эта тема и стала одной из основных на Совбезе РФ с учетом последних переговоров (глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Павла Климкина). Кроме того, продолжается процесс обмена пленными. Комплекс вопросов большой. Ситуация вызывает беспокойство».

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    Накануне Пётр Порошенко на заседании военного кабинета поручил Минобороне представить ему предложения по изменению формата операции на юго-востоке страны, а также представить кандидатуры на пост командующего новой украинской операцией в Донбассе.

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    Порошенко поручил украинским военным «дать отпор агрессору», заявив, что подписанный им закон о реинтеграции Донбасса фиксирует «право на самооборону в соответствии с 51-й статьей устава ООН». То есть фактически новый закон разрешает Киеву использовать вооруженные силы без объявления войны.

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