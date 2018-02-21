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    Кремль подтвердил дату послания президента Федеральному собранию

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    Кремль подтвердил дату послания президента Федеральному собранию

    Кремль подтвердил дату послания президента Федеральному собранию

    В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 1 марта.

    Президент РФ Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Эту информацию подтвердил в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Вчера уже стало известно, и я могу подтвердить, что послание будет оглашено 1 марта».

    Накануне дату назвали в предвыборном штабе Путина.

    Главы российского государства обращались с посланием Федеральному собранию 22 раза, Владимир Путин — 12 раз. В послании традиционно дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики.

    В 2017 году Путин не выступал с посланием. По закону, президент может реализовать право выступить с посланием тогда, «когда сочтет нужным».

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