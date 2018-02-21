Ирина Салтыкова расскажет обо всех своих романах в эфире НТВ

Артистка впервые откровенно расскажет о том, как тяжело ей далось расставание с Виктором Салтыковым и с кем она была счастлива после него. Исполнительница хита «Серые глаза» упомянет три серьезных романа и объяснит, почему во второй раз не смогла выйти замуж и снова стать мамой.Собеседница Леры Кудрявцевой поведает о своем старшем брате и его жизни, а также назовет причину, по которой скрывает близкого родственника. Со слезами на глазах певица вспомнит тяжело болевшего отца, с которым она так и не успела проститься. Она покажет зрителям свой дом, а также предельно честно ответит на вопрос, который интересует миллионы мужчин: свободно ли ее сердце сейчас?Подробности этой встречи зрители узнают