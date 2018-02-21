Организаторы Универсиады-2019 закупят 40 тысяч презервативов

Организаторы зимней Универсиады-2019 в Красноярске сообщили, что решают со спонсорами вопросы по обеспечению безопасности участников Студенческих игр. В частности, предполагается покупка 40 тысяч презервативов.

Учитывая опыт Универсиады-2013 в Казани и XXII Олимпийских Зимних игр в Сочи, участникам Студенческих игр — 2019 может не хватить даже 40 тысяч презервативов. «Это еще предварительное число», — отмечают организаторы Универсиады, добавляя, что вопрос о закупке «изделия номер 2» сейчас обсуждается со спонсорами.



Ожидается, что контрацептивы будут бесплатно распространяться в Деревне зимней Универсиады — 2019 на специальных стойках, а также в медицинском центре Деревни.



XXIX Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.