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    Организаторы Универсиады-2019 закупят 40 тысяч презервативов

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    Организаторы Универсиады-2019 закупят 40 тысяч презервативов

    Организаторы <nobr>Универсиады-2019</nobr> закупят 40 тысяч презервативов

    Организаторы зимней Универсиады-2019 в Красноярске сообщили, что решают со спонсорами вопросы по обеспечению безопасности участников Студенческих игр. В частности, предполагается покупка 40 тысяч презервативов.

    Учитывая опыт Универсиады-2013 в Казани и XXII Олимпийских Зимних игр в Сочи, участникам Студенческих игр — 2019 может не хватить даже 40 тысяч презервативов. «Это еще предварительное число», — отмечают организаторы Универсиады, добавляя, что вопрос о закупке «изделия номер 2» сейчас обсуждается со спонсорами.

    Ожидается, что контрацептивы будут бесплатно распространяться в Деревне зимней Универсиады — 2019 на специальных стойках, а также в медицинском центре Деревни.

    XXIX Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

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