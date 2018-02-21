В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за грядущих морозов

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
из-за надвигающихся аномальных морозов.
Повышенный уровень погодной опасности будет действовать в столице с четверга, 22 февраля. Как ожидается, температура окажется на 7–10 градусов ниже климатической нормы, сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре.
Согласно прогнозу, в ночь на четверг и пятницу температура воздуха в Москве будет опускаться до 20–22 градусов мороза, днем будет около минус 10 градусов. В ночь на субботу также будет минус 20–22 градусов, днем — минус 12–14. А 25 и 26 февраля температура может понизиться еще на 3–4 градуса. При этом существенных осадков не ожидается.
Ранее сегодня Росгидромет сообщил, что с 23 по 28 февраля в Центральной России установятся аномальные холода, ночью температура воздуха в округе будет понижаться до 22–28 градусов мороза, а на севере округа местами до 30–35 градусов мороза.
Согласно прогнозу, в ночь на четверг и пятницу температура воздуха в Москве будет опускаться до 20–22 градусов мороза, днем будет около минус 10 градусов. В ночь на субботу также будет минус 20–22 градусов, днем — минус 12–14. А 25 и 26 февраля температура может понизиться еще на 3–4 градуса. При этом существенных осадков не ожидается.
Ранее сегодня Росгидромет сообщил, что с 23 по 28 февраля в Центральной России установятся аномальные холода, ночью температура воздуха в округе будет понижаться до 22–28 градусов мороза, а на севере округа местами до 30–35 градусов мороза.
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