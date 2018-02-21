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    В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за грядущих морозов

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгения Новоженина
    В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности <nobr>из-за</nobr> грядущих морозов

    В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за грядущих морозов

    В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности <nobr>из-за</nobr> грядущих морозов
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгения Новоженина

    • «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за надвигающихся аномальных морозов.

    Повышенный уровень погодной опасности будет действовать в столице с четверга, 22 февраля. Как ожидается, температура окажется на 7–10 градусов ниже климатической нормы, сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре.

    Согласно прогнозу, в ночь на четверг и пятницу температура воздуха в Москве будет опускаться до 20–22 градусов мороза, днем будет около минус 10 градусов. В ночь на субботу также будет минус 20–22 градусов, днем — минус 12–14. А 25 и 26 февраля температура может понизиться еще на 3–4 градуса. При этом существенных осадков не ожидается.

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    Синоптики предупредили об аномальных морозах в Центральной России
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