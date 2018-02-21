Любители селфи поглумились над мертвым китом

Новая забава чилийцев вызвала возмущение зоозащитников. Популярность у жителей Пунта-Аренаса набирают селфи, сделанные на фоне мертвого синего кита.

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Чили

Тушу самого крупного животного на планете накануне вынесло на берег. Что стало причиной гибели кита, сейчас выясняют океанологи и биологи. По предварительной информации, его могло задеть проплывающее судно.



Пока специалисты выясняют все обстоятельства, кто-то нацарапал на плавнике животного имя возлюбленной. В Greenpeace подобную выходку уже назвали недопустимой.