Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  
    Любители селфи поглумились над мертвым китом. животные, Чили. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛюбители селфи поглумились над мертвым китом

    Любители селфи поглумились над мертвым китом

    1 комментарий
    Любители селфи поглумились над мертвым китом

    Любители селфи поглумились над мертвым китом

    Любители селфи поглумились над мертвым китом

      Новая забава чилийцев вызвала возмущение зоозащитников. Популярность у жителей Пунта-Аренаса набирают селфи, сделанные на фоне мертвого синего кита.

      Тушу самого крупного животного на планете накануне вынесло на берег. Что стало причиной гибели кита, сейчас выясняют океанологи и биологи. По предварительной информации, его могло задеть проплывающее судно.

      Пока специалисты выясняют все обстоятельства, кто-то нацарапал на плавнике животного имя возлюбленной. В Greenpeace подобную выходку уже назвали недопустимой.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru