В жилом доме Казахстана ввели плату за проезд в лифте

Видео, на котором жильцы дома послушно платят за то, чтобы подняться на свой этаж, стал вирусным.
Платный лифт на видео снял один из жильцов. На кадрах мужчина хочет подняться на 9 этаж и сталкивается с неожиданной проблемой: кнопки не срабатывают и не закрываются двери. Тут жилец обращает внимание на висящий на стене таксофон с надписью — 10 тенге. Ради эксперимента опускает монетку, и механизм срабатывает.
К слову, интернет-пользователи в комментариях к ролику предложили коммунальной компании установить в лифте терминал, чтобы соседи могли расплачиваться карточками, а не носить с собой мелочь.
К слову, интернет-пользователи в комментариях к ролику предложили коммунальной компании установить в лифте терминал, чтобы соседи могли расплачиваться карточками, а не носить с собой мелочь.
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