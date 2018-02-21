Японский миллиардер отсудил права на 13 детей, рожденных от суррогатных матерей

Четыре года и сотни тысяч долларов пришлось потратить японскому миллиардеру Митцутоки Сигета, чтобы доказать, что он не торговец детьми. В результате миллиардер отсудил право на 13 детей от суррогатных матерей.

Наследник многомиллионного богатства подыскивал в Таиланде женщин, согласных стать суррогатными матерями, платил им за это деньги, а после забирал малышей себе. Но масштабы до сих пор вызывают подозрения у тайских полицейских: в Японию миллиардер собирался вывезти 16 мальчиков и девочек. Над тремя из них Сигета оформил опеку годом ранее, а сегодня в суде получил официальное разрешение на всех остальных.



Впервые внимание к себе японец привлек в 2014 году. Тогда в одном из кондоминиумов на окраине Бангкока стражи порядка обнаружили подпольный детский сад. За каждым из девяти малышей присматривала своя няня, там же проживала беременная женщина. Она рассказала, что у всех детей — один отец.



Личность организатора нелегального приюта выяснили почти сразу. Вот только сам Митцутоки к тому моменту успел покинуть Таиланд, чем навлек на себя еще больше подозрений. Сотрудники Интерпола возбудили дело, которое тут же получило шокирующее название «Фабрика живого товара». Японца заподозрили в торговле детьми. Этот случай даже привел к тому, что власти Таиланда запретили суррогатное материнство на коммерческой основе для иностранцев.



Были и другие, более абсурдные варианты. Кто-то предположил, что таким образом сын очень крупного в Японии предпринимателя — его отец занимается продажей компьютеров и мобильных телефонов — хочет окружить себя лояльными избирателями и через несколько десятилетий за счет голосов своих подросших детей получить высокую должность. Но все оказалось куда прозаичнее. Пока Митцутоки скрывался, его адвокаты приготовили для тайских полицейских доказательства невиновности своего клиента.



Конг Суриямонтон, адвокат: «На всех детей были оформлены полные пакеты документов для получения гражданства Японии и открыт банковский счет с внушительной суммой. Это идет вразрез с любыми версиями о торговле детьми. Их были готовы принять как родных».



Сам Митцутоки на победу в суде пока не отреагировал. Чтобы вернуть детей из приюта, ему придется приехать в Таиланд. Поговаривают, что сейчас миллиардер не в родной Японии, а путешествует по миру в поисках других суррогатных матерей.