Остановившего грабителей бизнесмена задержали за мошенничество

Столичный бизнесмен Сергей Шацкий, однажды прославившись тем, что отбил у грабителей сумку с несколькими миллионами рублей, вновь оказался в новостных сводках. Полиция заинтересовалась происхождением этих денег.

Шацкий прославился тем, что в 2009 году погнался за вооруженными преступниками, которые забрали из его машины 500 тысяч рублей. Он преследовал преступников пару минут, настиг их и пошел на таран. В результате в аварии пострадала и машина правоохранителей, стоявшая на светофоре. Они увидели подозреваемых бегущих с сумкой и следом предпринимателя, просящего о помощи. Злоумышленников задержали и уже осудили.



Предпринимателя благодарили стражи порядка, друзья гордились знакомством со смельчаком. Теперь Шацкий стал фигурантом уголовного дела о незаконном обналичивании денег.



Сейчас Шацкий под домашним арестом, вместе с ним по делу проходят еще пятеро. Все эти люди, по версии следствия, работали в транспортной компании, которая выводили деньги через фирмы-однодневки, чтобы скрыть реальный доход и не платить налоги. скрывая реальный доход. Сам Шацкий все отрицает.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Антона Талпы.