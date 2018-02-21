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    Остановившего грабителей бизнесмена задержали за мошенничество. кражи и ограбления, Москва, мошенничество. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОстановившего грабителей бизнесмена задержали за мошенничество

    Остановившего грабителей бизнесмена задержали за мошенничество

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    Остановившего грабителей бизнесмена задержали за мошенничество

    Остановившего грабителей бизнесмена задержали за мошенничество

    Остановившего грабителей бизнесмена задержали за мошенничество

      Столичный бизнесмен Сергей Шацкий, однажды прославившись тем, что отбил у грабителей сумку с несколькими миллионами рублей, вновь оказался в новостных сводках. Полиция заинтересовалась происхождением этих денег.

      Шацкий прославился тем, что в 2009 году погнался за вооруженными преступниками, которые забрали из его машины 500 тысяч рублей. Он преследовал преступников пару минут, настиг их и пошел на таран. В результате в аварии пострадала и машина правоохранителей, стоявшая на светофоре. Они увидели подозреваемых бегущих с сумкой и следом предпринимателя, просящего о помощи. Злоумышленников задержали и уже осудили.

      Предпринимателя благодарили стражи порядка, друзья гордились знакомством со смельчаком. Теперь Шацкий стал фигурантом уголовного дела о незаконном обналичивании денег.

      Сейчас Шацкий под домашним арестом, вместе с ним по делу проходят еще пятеро. Все эти люди, по версии следствия, работали в транспортной компании, которая выводили деньги через фирмы-однодневки, чтобы скрыть реальный доход и не платить налоги. скрывая реальный доход. Сам Шацкий все отрицает.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Антона Талпы.

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