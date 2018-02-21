Задержанную в Египте за танец живота россиянку подвели телесные шорты

Московская танцовщица Джохара, задержанная в Египте за откровенное исполнение танца живота, вернулась на Родину. За судьбой артистки в последнее время следили не только любители ее откровенных номеров, но и российские дипломаты.

В аэропорту Домодедово исполнительницу восточных танцев Екатерину Андрееву, больше известную как Джохара, встречали поклонники и муж. Он места не находил после того, как позвонили из консульства и сообщили, что супруга задержана египетскими полицейскими. Сначала те заявили, что у артистки, которая выступала в ночных клубах, слишком откровенный наряд. Потом доложили, что у нее якобы нет разрешения на работу. Затем и вовсе грозились едва ли не с позором депортировать.



Трое суток россиянка провела в изоляторе. И вдруг местные правоохранители все обвинения сняли, извинились и освободили ее из заточения. Так что же это было? Екатерина уверяет, что сама до сих пор не понимает. Известно только, что возмущение вызвало вызвало выложенное в Сеть видео с исполнением того самого танца.



Екатерина Андреева: «Видео было залито в Интернет, и за ночь собрало больше двух миллионов просмотров. Я стала очень популярна за одну ночь. И на следующий день за мной пришли».



Дело в том, что некоторые пользователи, посмотревшие ролик, усомнились, есть ли на артистке нижнее белье. С целомудренными правилами Египта Екатерина хорошо знакома: говорит, что по нормам этой страны, исполнительница восточных танцев обязана скрывать от посторонних глаз зону живота и даже надевать специальные шорты.



Дизайнер, создавшая наряд для Екатерины, даже записала видео в защиту артистки и показала те самые шорты. Под белым гипюром телесный цвет сыграл злую шутку — хотели добиться эффекта голого тела, но все получилось слишком реалистично.



Теперь в Сети набирает популярность другое видео. Как только Екатерина оказалась на свободе, ее пригласили выступить на закрытой арабской вечеринке. Стоило артистке пуститься в пляс, как зрители начали смущенно закрывать глаза. Но Джохара поспешила успокоить: все в порядке, вот новые шорты — длиннее прежних!



Екатерина Андреева: «Я сшила огромные шорты, чтобы их было видно за три километра, чтобы они успокоились уже!»



В России Екатерина долго не задержится: увидится с родственниками, выступит на фестивале и вновь вернется в Каир — там у нее контракт на три года. Пока же артистка думает, как еще по максимуму закрыть тело и не потерять при этом присущую восточному танцу соблазнительность.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Анастасия Щапова.