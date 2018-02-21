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    В Саратове задержали серийных поджигателей городских аптек. аптеки, лесные пожары, Саратов. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Саратове задержали серийных поджигателей городских аптек

    В Саратове задержали серийных поджигателей городских аптек

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    В Саратове задержали серийных поджигателей городских аптек

    В Саратове задержали серийных поджигателей городских аптек

    В Саратове задержали серийных поджигателей городских аптек

      Саратовские полицейские задержали подозреваемых в серии поджогов аптек.

      Выйти на след поджигателей полицейским помогли записи с камеры наблюдения. На кадрах видно, как мужчина подходит к торговой точке, чем-то обливает дверь, чиркает зажигалкой и убегает.

      Как выяснилось позднее, его подельник в это время ждал в машине на соседней улице. Оба уже дали признательные показания. Следователи предполагают, что таким образом злоумышленники могли запугивать конкурентов по фармацевтическому бизнесу.

      Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «В настоящее время устанавливается причастность фигурантов к шести эпизодам противоправной деятельности, в результате которой потерпевшие понесли убытки на общую сумму более 30 миллионов рублей. Следствием рассматривается версия о конкуренции между представителями аптечного бизнеса».

      Подозреваемым уже избрали меру пресечения. Суда они будут дожидаться под стражей.

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