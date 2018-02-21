В Саратове задержали серийных поджигателей городских аптек

Саратовские полицейские задержали подозреваемых в серии поджогов аптек.

Выйти на след поджигателей полицейским помогли записи с камеры наблюдения. На кадрах видно, как мужчина подходит к торговой точке, чем-то обливает дверь, чиркает зажигалкой и убегает.



Как выяснилось позднее, его подельник в это время ждал в машине на соседней улице. Оба уже дали признательные показания. Следователи предполагают, что таким образом злоумышленники могли запугивать конкурентов по фармацевтическому бизнесу.



Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «В настоящее время устанавливается причастность фигурантов к шести эпизодам противоправной деятельности, в результате которой потерпевшие понесли убытки на общую сумму более 30 миллионов рублей. Следствием рассматривается версия о конкуренции между представителями аптечного бизнеса».



Подозреваемым уже избрали меру пресечения. Суда они будут дожидаться под стражей.