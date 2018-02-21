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    ФСБ раскрыла крупнейшую в Подмосковье нарколабораторию. Московская область, наркотики и наркомания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФСБ раскрыла крупнейшую в Подмосковье нарколабораторию

    ФСБ раскрыла крупнейшую в Подмосковье нарколабораторию

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    ФСБ раскрыла крупнейшую в Подмосковье нарколабораторию

    ФСБ раскрыла крупнейшую в Подмосковье нарколабораторию

    ФСБ раскрыла крупнейшую в Подмосковье нарколабораторию

      ФСБ провела спецоперацию по задержанию производителей и поставщиков наркотиков в Подмосковье.

      Спецоперация по задержанию поставщиков наркотиков прошла этим утром в Подмосковье. Силовики ворвались в загородный дом, в котором располагалась лаборатория по изготовлению запрещенных веществ, причем приехали в самый разгар процесса. Производство наркотиков шло в промышленных масштабах: пол и стеллажи были буквально забиты незаконным товаром. По информации силовиков, это крупнейшая в Подмосковье нарколаборатория.

      Задержанный житель коттеджа признался, что работал не один, а с целой бригадой, хорошо разбирающейся в химических реагентах и в лабораторном оборудовании. Реагенты и оборудование передавалось между членами группировки через тайники. Общение с клиентами осуществлялось только в Интернете, чтобы лабораторию нельзя было найти.

      Сейчас правоохранители выясняют, какую роль играл каждый задержанный в преступной группе. Возбуждено уголовное дело, в ближайшие часы решится вопрос об аресте подозреваемых.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.

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