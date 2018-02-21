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    Умер российский писатель-фантаст Андрей Круз

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    Умер российский писатель-фантаст Андрей Круз

    Умер российский <nobr>писатель-фантаст</nobr> Андрей Круз

    Известный российский писатель-фантаст Андрей Хамидулин, работавший под псевдонимом Андрей Круз, скончался на 54-м году жизни после продолжительной болезни.

    О смерти писателя сообщила в Facebook его жена Мария Круз.

    Мария Круз: «С тяжелым сердцем и глубокой грустью вынуждена сообщить, что Андрей покинул этот мир. Мы все надеялись на чудо и верили, что мы победим болезнь. Но к несчастью, бой был изначально неравным».

    Сегодня информацию о смерти Хамидулина подтвердили в издательстве «Альфа-книга», с которым он сотрудничал с 2008 года.

    Андрей Круз считается основателем жанра российского зомби-апокалипсиса. Он автор цикла романов «Эпоха мертвых», «У Великой реки», «Тьма». Некоторые произведения Круза написаны в соавторстве с женой, в частности серия книг «Земля лишних».

    С 2005 года писатель проживал в Испании. В декабре прошлого года ему диагностировали рак печени.


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