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    Глава Amazon строит часы со сроком службы 10 тысяч лет. Amazon, США, миллионеры и миллиардеры, часы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава Amazon строит часы со сроком службы 10 тысяч лет

    Глава Amazon строит часы со сроком службы 10 тысяч лет

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    Глава Amazon строит часы со сроком службы 10 тысяч лет

    Глава Amazon строит часы со сроком службы 10 тысяч лет

    Глава Amazon строит часы со сроком службы 10 тысяч лет

      Основатель Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос строит часы, которые должны работать 10 тысяч лет.

      Видеоролик о монтаже конструкции бизнесмен выложил в своем Twitter.




      Часы устанавливают в горе на западе Техаса. В высоту они 152 метра, а работать смогут без вмешательства человека, так как механизм заводится от перепада дневных и ночных температур.

      Информации о часах пока мало. Безос хочет, чтобы они тикали раз в год, чтобы была стрелка, которая двигается раз в 100 лет и обозначает смену века. Даже кукушка будет выглядывать при смене тысячелетий. Пока неизвестно, когда завершится строительство, но по окончании работ часы обещают открыть для туристов.

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