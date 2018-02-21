Глава Amazon строит часы со сроком службы 10 тысяч лет

Installation has begun-500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking-the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ — Jeff Bezos (@JeffBezos) 20 февраля 2018 г.

Видеоролик о монтаже конструкции бизнесмен выложил в своем Twitter.Часы устанавливают в горе на западе Техаса. В высоту они 152 метра, а работать смогут без вмешательства человека, так как механизм заводится от перепада дневных и ночных температур.Информации о часах пока мало. Безос хочет, чтобы они тикали раз в год, чтобы была стрелка, которая двигается раз в 100 лет и обозначает смену века. Даже кукушка будет выглядывать при смене тысячелетий. Пока неизвестно, когда завершится строительство, но по окончании работ часы обещают открыть для туристов.