В Москве представили новую книгу о выдающихся отечественных разведчиках

Рассекреченные страницы истории внешней разведки России должны быть доступны обществу. Такое заявление сегодня сделал глава ведомства Сергей Нарышкин на презентации книги о выдающихся разведчиках нашей страны.

Сборник рассказывает о судьбах людей, посвятивших всю жизнь этой непростой службе. На мероприятие приехали родственники и коллеги героев нового издания.



Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества (РИО), директор СВР: «История внешней разведки страны, точнее, та ее часть, с которой снят гриф „секретно“, должна становиться достоянием общественности, потому что героические судьбы многих легендарных разведчиков — это хороший пример для всех поколений россиян, особенно для молодого поколения наших граждан».



Автором второй части книги «Легендарные разведчики» стал заместитель главного редактора «Российской газеты» Николай Долгополов. Он дважды удостаивался премии «Службы внешней разведки».