Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  
    Дума в первом чтении одобрила закон о продлении дачной амнистии. Госдума, законодательство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДума в первом чтении одобрила закон о продлении дачной амнистии

    Дума в первом чтении одобрила закон о продлении дачной амнистии

    комментировать
    Дума в первом чтении одобрила закон о продлении дачной амнистии

    Дума в первом чтении одобрила закон о продлении дачной амнистии

    Дума в первом чтении одобрила закон о продлении дачной амнистии

      Сегодня российские депутаты занялись рассмотрением законопроекта о продлении дачной амнистии.

      Документ отодвигает крайний срок упрощенного оформления земельных участков в собственность до 1 марта 2020 года. Авторы нынешнего законопроекта объяснили необходимость продления тем, что еще сотни тысяч россиян не успели воспользоваться своим законным правом.

      Амнистировать дачников начали еще в 2006 году. С того момента были оформлены документы более чем на 3,5 миллиона домов и 7 миллионов земельных участков.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru