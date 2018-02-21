Дума в первом чтении одобрила закон о продлении дачной амнистии

Сегодня российские депутаты занялись рассмотрением законопроекта о продлении дачной амнистии.
Документ отодвигает крайний срок упрощенного оформления земельных участков в собственность до 1 марта 2020 года. Авторы нынешнего законопроекта объяснили необходимость продления тем, что еще сотни тысяч россиян не успели воспользоваться своим законным правом.
Амнистировать дачников начали еще в 2006 году. С того момента были оформлены документы более чем на 3,5 миллиона домов и 7 миллионов земельных участков.
Амнистировать дачников начали еще в 2006 году. С того момента были оформлены документы более чем на 3,5 миллиона домов и 7 миллионов земельных участков.
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