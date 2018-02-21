Минкультуры предложило блокировать пиратские сайты без суда

Министерство культуры РФ разработало законопроект, который позволяет блокировать
интернет-ресурсы с пиратским контентом без решения суда.
Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
Согласно проекту, владельцы интернет-ресурсов будут обязаны разместить на них свои контактные данные. При обнаружении на сайте пиратского контента, если контактов не будет или владелец не удалит контент в течение 24 часов по требованию правообладателя, провайдер заблокирует страницу.
В случае, когда провайдер не отвечает на обращение правообладателя, последний может обратиться в Роскомнадзор. Тогда ведомство направит владельцу сайта уведомление о нарушении. Если через сутки после этого требования правообладателя не будут выполнены, Роскомнадзор сможет заблокирует страницу навсегда.
Согласно проекту, владельцы интернет-ресурсов будут обязаны разместить на них свои контактные данные. При обнаружении на сайте пиратского контента, если контактов не будет или владелец не удалит контент в течение 24 часов по требованию правообладателя, провайдер заблокирует страницу.
В случае, когда провайдер не отвечает на обращение правообладателя, последний может обратиться в Роскомнадзор. Тогда ведомство направит владельцу сайта уведомление о нарушении. Если через сутки после этого требования правообладателя не будут выполнены, Роскомнадзор сможет заблокирует страницу навсегда.
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