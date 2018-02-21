Синоптики рассказали, когда придет весна

Наступление весны в 2018 году следует ожидать в России только в
20-х числах марта.
Третья декада марта будет уже вполне весенней, рассказал РИА Новости директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Метеоролог предупредил, что абсолютно точно предсказать погоду на такой срок пока невозможно. Известно лишь, что средняя температура в первый весенний месяц ожидается немного выше нормы.
Ранее Росгидромет предупредил об аномальных морозах, которые установятся в центральном регионе с 23 по 28 февраля. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7–18 градусов. Ночью ожидается понижение температуры местами до минус 28, а на севере округа даже до минус 35 мороза.
Метеоролог предупредил, что абсолютно точно предсказать погоду на такой срок пока невозможно. Известно лишь, что средняя температура в первый весенний месяц ожидается немного выше нормы.
Ранее Росгидромет предупредил об аномальных морозах, которые установятся в центральном регионе с 23 по 28 февраля. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7–18 градусов. Ночью ожидается понижение температуры местами до минус 28, а на севере округа даже до минус 35 мороза.
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