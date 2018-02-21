Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Синоптики рассказали, когда придет весна

    комментировать

    Синоптики рассказали, когда придет весна

    Синоптики рассказали, когда придет весна

    Наступление весны в 2018 году следует ожидать в России только в 20-х числах марта.

    Третья декада марта будет уже вполне весенней, рассказал РИА Новости директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Метеоролог предупредил, что абсолютно точно предсказать погоду на такой срок пока невозможно. Известно лишь, что средняя температура в первый весенний месяц ожидается немного выше нормы.

    Ранее Росгидромет предупредил об аномальных морозах, которые установятся в центральном регионе с 23 по 28 февраля. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7–18 градусов. Ночью ожидается понижение температуры местами до минус 28, а на севере округа даже до минус 35 мороза.

    Новости по теме

    Зима 2017–2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru