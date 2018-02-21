Новым режиссером бондианы может стать создатель «Миллионера из трущоб»

Режиссером
25-го фильма о Джеймсе Бонде может стать лауреат премии «Оскар» Дэнни Бойл, известный по картинам «На игле», «Миллионер из трущоб» и «Стив Джобс».
Как сообщает журнал Variety, официального предложения режиссер пока не получил, но его имя в списке претендентов занимает высокое место. При этом отмечается, что Бойл всегда интересовался Джеймсом Бондом и давно хотел снять картину об агенте 007. Да и продюсеры франшизы уже рассматривали его в качестве постановщика фильмов «007: Координаты „Скайфолл“» и «007: СПЕКТР».
В настоящее время Бойл работает над проектом для кинокомпании Working Title. Но актерский состав там пока не утвержден, и не исключено, что эту работу можно отложить.
Другим вероятным кандидатом на режиссерское кресло бондианы остается француз Ян Деманж. Однако сначала продюсеры планируют попробовать более именитого постановщика.
Ранее предполагалось, что режиссером «Бонда 25» может стать Кристофер Нолан. Однако он сам заявил, что не планирует браться за бондиану.
Выход 25-го фильма о Джеймсе Бонде запланирован на ноябрь 2019 года.
В настоящее время Бойл работает над проектом для кинокомпании Working Title. Но актерский состав там пока не утвержден, и не исключено, что эту работу можно отложить.
Другим вероятным кандидатом на режиссерское кресло бондианы остается француз Ян Деманж. Однако сначала продюсеры планируют попробовать более именитого постановщика.
Ранее предполагалось, что режиссером «Бонда 25» может стать Кристофер Нолан. Однако он сам заявил, что не планирует браться за бондиану.
Выход 25-го фильма о Джеймсе Бонде запланирован на ноябрь 2019 года.
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