Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады, разгромив Норвегию

Российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 6:1 и впервые за последние 12 лет вышли в полуфинал Олимпиады.
В первом периоде россияне забили сразу три шайбы. По одному голу на счету у Михаила Григоренко, Никиты Гусева и Вячеслава Войнова. После чего норвежская команда сменила вратаря: вместо Ларса Хёугена на защиту ворот Норвегии встал Хенрик Хёукеланд.
На первых минутах второго периода россияне пропускают одну шайбу, зато тут же отыгрываются, забрасывая две подряд — 5:1. Отличились Илья Ковальчук и Никита Нестеров. В третьем периоде норвежцы были впереди по броскам, но гол в ворота противника забил россиянин Иван Телегин — 6:1.
В полуфинале россияне сыграют со сборной Чехии, которая в четвертьфинале обыграла США (3:2 в серии послематчевых буллитов). Матч состоится 23 февраля.
Стоит отметить, что в последний раз россияне выходили в полуфинал на Зимних играх в 2006 году. После этого в 2010-м и в 2014-м годах наши игроки вылетали с турниров по итогам четвертьфиналов.
На первых минутах второго периода россияне пропускают одну шайбу, зато тут же отыгрываются, забрасывая две подряд — 5:1. Отличились Илья Ковальчук и Никита Нестеров. В третьем периоде норвежцы были впереди по броскам, но гол в ворота противника забил россиянин Иван Телегин — 6:1.
В полуфинале россияне сыграют со сборной Чехии, которая в четвертьфинале обыграла США (3:2 в серии послематчевых буллитов). Матч состоится 23 февраля.
Стоит отметить, что в последний раз россияне выходили в полуфинал на Зимних играх в 2006 году. После этого в 2010-м и в 2014-м годах наши игроки вылетали с турниров по итогам четвертьфиналов.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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