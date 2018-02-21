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    Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады, разгромив Норвегию

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф
    Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады, разгромив Норвегию

    Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады, разгромив Норвегию

    Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады, разгромив Норвегию
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф

    • Российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 6:1 и впервые за последние 12 лет вышли в полуфинал Олимпиады.

    В первом периоде россияне забили сразу три шайбы. По одному голу на счету у Михаила Григоренко, Никиты Гусева и Вячеслава Войнова. После чего норвежская команда сменила вратаря: вместо Ларса Хёугена на защиту ворот Норвегии встал Хенрик Хёукеланд.

    На первых минутах второго периода россияне пропускают одну шайбу, зато тут же отыгрываются, забрасывая две подряд — 5:1. Отличились Илья Ковальчук и Никита Нестеров. В третьем периоде норвежцы были впереди по броскам, но гол в ворота противника забил россиянин Иван Телегин — 6:1.

    В полуфинале россияне сыграют со сборной Чехии, которая в четвертьфинале обыграла США (3:2 в серии послематчевых буллитов). Матч состоится 23 февраля.

    Стоит отметить, что в последний раз россияне выходили в полуфинал на Зимних играх в 2006 году. После этого в 2010-м и в 2014-м годах наши игроки вылетали с турниров по итогам четвертьфиналов.
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