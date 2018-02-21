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    Один человек погиб в ДТП с автобусом и такси на севере Москвы

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    Один человек погиб в ДТП с автобусом и такси на севере Москвы

    Один человек погиб в ДТП с автобусом и такси на севере Москвы

    Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с такси и автобусом на севере Москвы.

    Один человек стал жертвой ДТП с автобусом и такси на севере Москвы. Еще три человека получили травмы, сообщил ТАСС представитель пресс-службы столичного управления ГИБДД.

    Пресс-служба управления ГИБДД по Москве: «В районе дома номер 51 по Ленинградскому шоссе такси совершило столкновение с остановившимся на остановке рейсовым автобусом. Водитель такси от полученных травм скончался на месте, еще троих человек сейчас осматривают медики скорой помощи».

    В «Мосгортрансе» агентству «Москва» уточнили, что пассажиры автобуса не пострадали. На месте происшествия работают полицейские. Предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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