Один человек погиб в ДТП с автобусом и такси на севере Москвы

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с такси и автобусом на севере Москвы.
Один человек стал жертвой ДТП с автобусом и такси на севере Москвы. Еще три человека получили травмы, сообщил ТАСС представитель пресс-службы столичного управления ГИБДД.
Пресс-служба управления ГИБДД по Москве: «В районе дома номер 51 по Ленинградскому шоссе такси совершило столкновение с остановившимся на остановке рейсовым автобусом. Водитель такси от полученных травм скончался на месте, еще троих человек сейчас осматривают медики скорой помощи».
В «Мосгортрансе» агентству «Москва» уточнили, что пассажиры автобуса не пострадали. На месте происшествия работают полицейские. Предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.
Пресс-служба управления ГИБДД по Москве: «В районе дома номер 51 по Ленинградскому шоссе такси совершило столкновение с остановившимся на остановке рейсовым автобусом. Водитель такси от полученных травм скончался на месте, еще троих человек сейчас осматривают медики скорой помощи».
В «Мосгортрансе» агентству «Москва» уточнили, что пассажиры автобуса не пострадали. На месте происшествия работают полицейские. Предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.
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