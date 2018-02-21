Бронзовый призер Олимпиады Ридзик признался, что плакал после финиша

Российский фристайлист Сергей Ридзик рассказал, какие чувства испытывал после завоевания бронзовой медали на Играх в Пхёнчхане.
Спортсмен признался, что после финиша заплакал, потому что исполнилась его мечта. Об этом Сергей Ридзик рассказал сразу после окончания соревнований.
Сергей Ридзик, бронзовый призер Олимпийских игр -2018 в ски-кроссе: «Я сейчас вымотан и хочу поскорее уехать отсюда в свой номер. А после финиша я заплакал, честно говоря. Я заплакал, потому что достиг своей цели, своей мечты. То, что я испытывал на трассе, это не описать словами. Я, как вы видели, по-разному уходил „с калитки“: то хорошо, то плохо».
Ридзик рассказал, что очень сильно паниковал, из-за этого очень сильно вымотался. «Хочу всех поблагодарить за поддержку и передать привет своим родным из Мончегорска и Дальнему Воронку города Щёлково!» — рассказал спортсмен в интервью «Команде России».
Ридзик посвятил бронзовую медаль своей матери.
В финальном заезде Ридзик столкнулся с канадцем Кевином Друри, упал, но смог финишировать третьим. Друри был дисквалифицирован. Олимпийским чемпионом стал канадец Брэди Леман. Серебро досталось швейцарцу Марку Бишофбергеру. К этому моменту в копилке олимпийской команды России 12 медалей — 3 серебряных и 9 бронзовых.
Сергей Ридзик, бронзовый призер Олимпийских игр -2018 в ски-кроссе: «Я сейчас вымотан и хочу поскорее уехать отсюда в свой номер. А после финиша я заплакал, честно говоря. Я заплакал, потому что достиг своей цели, своей мечты. То, что я испытывал на трассе, это не описать словами. Я, как вы видели, по-разному уходил „с калитки“: то хорошо, то плохо».
Ридзик рассказал, что очень сильно паниковал, из-за этого очень сильно вымотался. «Хочу всех поблагодарить за поддержку и передать привет своим родным из Мончегорска и Дальнему Воронку города Щёлково!» — рассказал спортсмен в интервью «Команде России».
Ридзик посвятил бронзовую медаль своей матери.
В финальном заезде Ридзик столкнулся с канадцем Кевином Друри, упал, но смог финишировать третьим. Друри был дисквалифицирован. Олимпийским чемпионом стал канадец Брэди Леман. Серебро досталось швейцарцу Марку Бишофбергеру. К этому моменту в копилке олимпийской команды России 12 медалей — 3 серебряных и 9 бронзовых.
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