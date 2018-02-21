«Яндекс» признан самой дорогой компанией Рунета по версии Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих компаний российского сегмента Интернета. Первое место занял «Яндекс».
«Яндекс» возглавил список самых дорогих компаний Рунета. Рейтинг составил журнал Forbes на основе данных 2018 года. Стоимость компании в настоящее время составляет 12 380 млн долларов. На втором месте по стоимости — компания Mail.ru Group, которая владеет соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также, как отмечает издание, занимает 41% на рынке доставки еды. Стоимость компании составляет 6 860 млн долларов.
Замыкает тройку лидеров электронная доска объявлений Avito, которую издание оценило в 2 734 млн долларов. Следом идут ритейлеры Wildberries, Lamoda, Ozon Group, сервис по заказу билетов Biletix, онлайн-ресурс по поиску работы HeadHunter, торговая площадка «Ситилинк» и сервис геолокации 2ГИС.
Издание включило в список только те компании, которые начинали свой бизнес в Интернете и получают более половины своей выручки от оказания услуг онлайн. Отмечается, что крупнейшие российские интернет-компании развиваются тому же пути, что и Google и Facebook: они скупают проекты различной направленности и делают так, чтобы россияне обращались к ним во всех сферах жизни. При этом основная часть выручки «Яндекса» приходится на продажу интернет-рекламы.
Замыкает тройку лидеров электронная доска объявлений Avito, которую издание оценило в 2 734 млн долларов. Следом идут ритейлеры Wildberries, Lamoda, Ozon Group, сервис по заказу билетов Biletix, онлайн-ресурс по поиску работы HeadHunter, торговая площадка «Ситилинк» и сервис геолокации 2ГИС.
Издание включило в список только те компании, которые начинали свой бизнес в Интернете и получают более половины своей выручки от оказания услуг онлайн. Отмечается, что крупнейшие российские интернет-компании развиваются тому же пути, что и Google и Facebook: они скупают проекты различной направленности и делают так, чтобы россияне обращались к ним во всех сферах жизни. При этом основная часть выручки «Яндекса» приходится на продажу интернет-рекламы.
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