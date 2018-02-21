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    Синоптики предупредили об аномальных морозах в Центральной России. зима, морозы, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСиноптики предупредили об аномальных морозах в Центральной России

    Синоптики предупредили об аномальных морозах в Центральной России

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    • Фото: Кузьмиченок Василий / ТАСС
    Синоптики предупредили об аномальных морозах в Центральной России

    Синоптики предупредили об аномальных морозах в Центральной России

    Синоптики предупредили об аномальных морозах в Центральной России
    • Фото: Кузьмиченок Василий / ТАСС

      • Росгидромет сообщает, что с 23 по 28 февраля в Центральном регионе установятся аномальные холода. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7–18 градусов.

      Росгидромет: «23–28 февраля в Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 7–12, местами на 15–18 градусов ниже нормы».

      Ночью температура воздуха в округе будет понижаться до 22–28 градусов мороза, а на севере округа местами до 30–35 градусов мороза.

      Резкое похолодание, по данным синоптиков, обусловлено поступлением холодного арктического воздуха с севера Сибири на европейскую территорию России.

      Ранее сообщалось, что с 20 февраля в столичном регионе начнется похолодание. Температура опустится на 6–8 градусов ниже климатической нормы, однако морозы продержатся недолго и, как ожидается, отступят уже к концу следующей недели.

      23 февраля в Москве и области ожидается до 16 градусов мороза, ночью — до 26.

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