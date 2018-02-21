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    «Брэйн ринг» с Андреем Козловым выходит в эфир НТВ. НТВ, премьера, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Брэйн ринг» с Андреем Козловым выходит в эфир НТВ

    «Брэйн ринг» с Андреем Козловым выходит в эфир НТВ

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    «Брэйн ринг» с Андреем Козловым выходит в эфир НТВ

    «Брэйн ринг» с Андреем Козловым выходит в эфир НТВ

    «Брэйн ринг» с Андреем Козловым выходит в эфир НТВ

      Телекомпания НТВ объявляет о премьере популярного интеллектуального шоу «Брэйн ринг», которая состоится в эфире канала в субботу 3 марта в 22:30. В качестве ведущего любимой телезрителями программы по-прежнему останется знаток, телевизионный режиссер и продюсер Андрей Козлов.

      География проекта обширна — в борьбу за главный приз вступят команды из 18 городов: Брянска, Владивостока, Владикавказа, Воронежа, Ижевска, Казани, Калининграда, Москвы, Мурманска, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саранска, Сыктывкара, Тюмени, Уфы, Челябинска и Якутска. Принимающую сторону будет представлять команда Инновационного центра «Сколково». Выиграть в состязании смогут только самые лучшие — какой команде эта задача окажется по силам, телезрители НТВ узнают совсем скоро.

      Правила состязаний останутся неизменными. В качестве приза триумфаторы будут награждены Кубком России. Помимо самой игры зрители НТВ смогут насладиться музыкальными тайм-аутом и финалом в исполнении ведущих артистов отечественной эстрады.

      Ключевые роли в интеллектуальном состязании сыграют независимые эксперты, которые смогут принять объективное решение не только в самой сложной ситуации, но и в условиях накаленной до предела атмосферы соревнований. В этом амплуа выступят известные знатоки, а также популярные лица телеканала НТВ и знаменитые артисты. В премьерном выпуске в качестве арбитра-знатока предстанет хорошо знакомый зрителям интеллектуал Алексей Блинов, а роль звездного судьи на себя примерит ведущий телепроектов «Ты супер! Танцы» и «Устами младенца» Александр Олешко.

      Обновленный «Брэйн ринг» разместится в эфирной сетке между вторым сезоном международного детского вокального конкурса «Ты супер!» и авторской программой Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама». Две команды претендентов на звание лучших будут вступать в борьбу в 22:30 по московскому времени.

      Андрей Козлов: «Мы будем выходить в эфир после талантливых детей из проекта „Ты супер!“, поэтому мне интересно, окажутся ли взрослые настолько же талантливыми и смогут ли соответствовать юным вокалистам».

      Напомним, недавно телекомпания НТВ объявила о перезапуске знаменитой телеигры, которая исчезла из эфира российских каналов в декабре 2013 года. Однако этот факт никак не повлиял на существование «Брэйн ринга» вне телевидения, ведь социальное движение объединило около полумиллиона поклонников интеллектуальных состязаний как в России, так и за рубежом. Параллельно с этим, эфирные версии популярного проекта вышли в Белоруссии, Азербайджане, Казахстане и на Украине.

      Премьера интеллектуального шоу «Брэйн ринг» состоится 3 марта в 22:30 в эфире телеканала НТВ.

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