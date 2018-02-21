Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Госдума готовит законопроект о вкладах, помогающих накопить на квартиру

    3 комментария
    • Фото: Холявчук Светлана / ТАСС
    Госдума готовит законопроект о вкладах, помогающих накопить на квартиру

    Госдума готовит законопроект о вкладах, помогающих накопить на квартиру

    Госдума готовит законопроект о вкладах, помогающих накопить на квартиру
  • Фото: Холявчук Светлана / ТАСС

    • Депутаты предложат россиянам открывать безотзывные вклады, чтобы было проще накопить на покупку новой квартиры.

    Законопроект о безотзывных вкладах подразумевает внесение изменений в Гражданский кодекс РФ. Предполагается, что снять средства с такого вклада нельзя будет ни частично, ни полностью до определенного в договоре срока.

    Подобный формат поможет людям, например, легче получить ипотечный кредит и впоследствии его погашать, сообщил в интервью РИА Новости председатель комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

    Такой вариант станет выгодным как для клиента, так и для банка. Высокая доходность обеспечит быстрое накопление, а невозможность снять деньги раньше срока позволит кредитной организации использовать средства для своих бизнес-задач, считают депутаты.

    Анатолий Аксаков, председатель комитета нижней палаты по финансовому рынку: «Такой вид вклада сформировался в Германии, во Франции. Люди на этом вкладе накапливают деньги для первоначального взноса, а потом получают в этом же банке ипотечный кредит по льготной ставке».

    Предполагается, что для пополнения вклада можно будет использовать материнский капитал, а ставка по ипотеке может упасть до 1–2%. Законопроект внесут в Госдуму в марте-апреле.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru