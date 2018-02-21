Госдума готовит законопроект о вкладах, помогающих накопить на квартиру

Депутаты предложат россиянам открывать безотзывные вклады, чтобы было проще накопить на покупку новой квартиры.
Законопроект о безотзывных вкладах подразумевает внесение изменений в Гражданский кодекс РФ. Предполагается, что снять средства с такого вклада нельзя будет ни частично, ни полностью до определенного в договоре срока.
Подобный формат поможет людям, например, легче получить ипотечный кредит и впоследствии его погашать, сообщил в интервью РИА Новости председатель комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Такой вариант станет выгодным как для клиента, так и для банка. Высокая доходность обеспечит быстрое накопление, а невозможность снять деньги раньше срока позволит кредитной организации использовать средства для своих бизнес-задач, считают депутаты.
Анатолий Аксаков, председатель комитета нижней палаты по финансовому рынку: «Такой вид вклада сформировался в Германии, во Франции. Люди на этом вкладе накапливают деньги для первоначального взноса, а потом получают в этом же банке ипотечный кредит по льготной ставке».
Предполагается, что для пополнения вклада можно будет использовать материнский капитал, а ставка по ипотеке может упасть до 1–2%. Законопроект внесут в Госдуму в марте-апреле.
Подобный формат поможет людям, например, легче получить ипотечный кредит и впоследствии его погашать, сообщил в интервью РИА Новости председатель комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Такой вариант станет выгодным как для клиента, так и для банка. Высокая доходность обеспечит быстрое накопление, а невозможность снять деньги раньше срока позволит кредитной организации использовать средства для своих бизнес-задач, считают депутаты.
Анатолий Аксаков, председатель комитета нижней палаты по финансовому рынку: «Такой вид вклада сформировался в Германии, во Франции. Люди на этом вкладе накапливают деньги для первоначального взноса, а потом получают в этом же банке ипотечный кредит по льготной ставке».
Предполагается, что для пополнения вклада можно будет использовать материнский капитал, а ставка по ипотеке может упасть до 1–2%. Законопроект внесут в Госдуму в марте-апреле.
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