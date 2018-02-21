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    Два человека погибли при хлопке в Нижегородской области

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    Два человека погибли при хлопке в Нижегородской области

    Два человека погибли при хлопке в Нижегородской области

    Два человека погибли, по предварительным данным, в результате хлопка во время резки металла на одном из пунктов его приема в Нижегородской области.

    Инцидент произошел в промзоне города Дзержинск в Нижегородской области — в пункте приема металла.

    Хлопок без последующего горения произошел во время резки металла. Двое рабочих погибли.

    Личности погибших, причины и обстоятельства устанавливаются, сообщает ГУМЧС России по Нижегородской области.

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