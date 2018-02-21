Два человека погибли при хлопке в Нижегородской области

Два человека погибли, по предварительным данным, в результате хлопка во время резки металла на одном из пунктов его приема в Нижегородской области.
Инцидент произошел в промзоне города Дзержинск в Нижегородской области — в пункте приема металла.
Хлопок без последующего горения произошел во время резки металла. Двое рабочих погибли.
Личности погибших, причины и обстоятельства устанавливаются, сообщает ГУМЧС России по Нижегородской области.
Хлопок без последующего горения произошел во время резки металла. Двое рабочих погибли.
Личности погибших, причины и обстоятельства устанавливаются, сообщает ГУМЧС России по Нижегородской области.
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