СМИ сообщили о выводе 4,5 млрд рублей наличными из банка «Возрождение»

Владельцы «Промсвязьбанка» братья Ананьевы изъяли средства со своих счетов в другом своем банке «Возрождение» около 4,5 млрд рублей наличными.
Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, владельцы «Промсвязьбанка», в котором сейчас действует временная администрация, обналичили свои средства на счетах в другом подконтрольном им банке «Возрождение». В общей сложности было снято около 4,5 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Собеседники издания уточнили, что деньги были получены в долларах и евро и вывезены из банка «в тележках». Сообщается также, что операция была проведена в конце декабря 2017 года, через несколько дней после того, как ЦБ ввел в основном банке Ананьевых «Промсвязьбанк» временную администрацию. Все источники издания согласились в том, что такая операция не могла пройти без внимания ЦБ, несмотря на то, что запретить ее регулятор не имел права.
Представитель Алексея Ананьева назвал сообщение о снятии средств «полным бредом, комментировать который не имеет смысла». В банке «Возрождение» от комментария воздержались.
Напомним, в декабре 2017 года ЦБ отправил их основной актив, «Промсвязьбанк», на оздоровление. После этого от Ананьевых потребовали свести свою долю в «Возрождении» до 10%, то есть продать кредитную орагнизацию. Сообщалось также, что банк может перейти к Сулейману Керимову, а если сделка не состоится, то под управление временной администрации ЦБ.
Ананьевы категорически не согласны с решением ЦБ по поводу их банков и подали на регулятор в суд.
Собеседники издания уточнили, что деньги были получены в долларах и евро и вывезены из банка «в тележках». Сообщается также, что операция была проведена в конце декабря 2017 года, через несколько дней после того, как ЦБ ввел в основном банке Ананьевых «Промсвязьбанк» временную администрацию. Все источники издания согласились в том, что такая операция не могла пройти без внимания ЦБ, несмотря на то, что запретить ее регулятор не имел права.
Представитель Алексея Ананьева назвал сообщение о снятии средств «полным бредом, комментировать который не имеет смысла». В банке «Возрождение» от комментария воздержались.
Напомним, в декабре 2017 года ЦБ отправил их основной актив, «Промсвязьбанк», на оздоровление. После этого от Ананьевых потребовали свести свою долю в «Возрождении» до 10%, то есть продать кредитную орагнизацию. Сообщалось также, что банк может перейти к Сулейману Керимову, а если сделка не состоится, то под управление временной администрации ЦБ.
Ананьевы категорически не согласны с решением ЦБ по поводу их банков и подали на регулятор в суд.
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