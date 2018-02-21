В Сирии впервые с начала войны провели чемпионат страны по конкуру

В Дамаске впервые после начала боевых действий прошел чемпионат Сирии по одному из видов конного спорта — конкуру.

Соревнования по преодолению препятствий стали проводиться в стране с 1980 года. После вынужденного перерыва наездникам приходится восполнять пробел в несколько лет, поэтому для первого раза барьеры установили высотой всего в 50 сантиметров.



Главное, что в условиях боевых действий спортсменам удалось сохранить своих лошадей. После этих соревнований сирийских наездников ждет международный чемпионат. На нем выступят участники из Ливана, Иордании, Болгарии и Италии.