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    В Сирии впервые с начала войны провели чемпионат страны по конкуру. кони и конный спорт, Сирия, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сирии впервые с начала войны провели чемпионат страны по конкуру

    В Сирии впервые с начала войны провели чемпионат страны по конкуру

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    В Сирии впервые с начала войны провели чемпионат страны по конкуру

    В Сирии впервые с начала войны провели чемпионат страны по конкуру

    В Сирии впервые с начала войны провели чемпионат страны по конкуру

      В Дамаске впервые после начала боевых действий прошел чемпионат Сирии по одному из видов конного спорта — конкуру.

      Соревнования по преодолению препятствий стали проводиться в стране с 1980 года. После вынужденного перерыва наездникам приходится восполнять пробел в несколько лет, поэтому для первого раза барьеры установили высотой всего в 50 сантиметров.

      Главное, что в условиях боевых действий спортсменам удалось сохранить своих лошадей. После этих соревнований сирийских наездников ждет международный чемпионат. На нем выступят участники из Ливана, Иордании, Болгарии и Италии.

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