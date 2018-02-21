Продажи спиртного в Интернете выросли на 42%

Онлайн-продажи алкоголя в России в прошлом году выросли на 42%. Всего потребители потратили на него больше 3 миллиардов рублей.
Сейчас в России запрещено покупать алкоголь в Интернете с последующей доставкой на дом, поэтому все официальные магазины именуют себя онлайн-витринами. То есть человек выбирает в Интернете, а потом приезжает за товаром сам. Естественно, есть масса способов обойти это неудобство. Например, бутылка хорошего коньяка может случайно достаться в подарок при заказе коробки спичек.
В 2017 году в Интернете купили алкоголя на 42% больше, чем годом ранее. Это без учета пива и пивных напитков. Такие данные Ассоциации компаний интернет-торговли приводят «Известия». 52% заказов сделали женщины. Это объясняют тем, что алкоголь в Интернете бронируют секретари и ассистенты руководителей компаний для корпоративных мероприятий.
В 2017 году в Интернете купили алкоголя на 42% больше, чем годом ранее. Это без учета пива и пивных напитков. Такие данные Ассоциации компаний интернет-торговли приводят «Известия». 52% заказов сделали женщины. Это объясняют тем, что алкоголь в Интернете бронируют секретари и ассистенты руководителей компаний для корпоративных мероприятий.
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