ОКР намерен докопаться до истины в истории с допинг-пробой Крушельницкого

Спортивный арбитражный суд (CAS) завтра может рассмотреть дело российского спортсмена Александра Крушельницкого. Об этом в эксклюзивном интервью НТВ рассказал руководитель
пресс-службы Олимпийского комитета России Константин Выборнов. Вместе с атлетом на заседании будут присутствовать адвокаты и руководители национальной федерации кёрлинга.
Крушельницкого обвиняют в употреблении запрещенных веществ. Ранее в допинг-пробе бронзового призера Олимпиады нашли мельдоний.
Константин Выборнов, руководитель пресс-службы Олимпийского комитета России: «Необходимо провести всестороннее расследование, чтобы установить истину в этом деле по той простой причине, что на данный момент нет ответов на главные вопросы: как, когда и главное — зачем препарат был использован, был ли он использован целенаправленно, случайно ли или как-то иначе. Просто логики в произошедшем нет абсолютно. Если бы была одна причина, можно было бы, наверное, дать один ответ, но причин несколько, каждая из них исключает любой вразумительный ответ на вопрос: зачем это могло быть сделано спортсменом?»
Концентрация запрещенного вещества в крови российского спортсмена указывает на однократный прием препарата. По мнению экспертов, это просто лишено смысла, поскольку мельдоний способен оказывать влияние на организм только после длительного применения.
Константин Выборнов, руководитель пресс-службы Олимпийского комитета России: «Необходимо провести всестороннее расследование, чтобы установить истину в этом деле по той простой причине, что на данный момент нет ответов на главные вопросы: как, когда и главное — зачем препарат был использован, был ли он использован целенаправленно, случайно ли или как-то иначе. Просто логики в произошедшем нет абсолютно. Если бы была одна причина, можно было бы, наверное, дать один ответ, но причин несколько, каждая из них исключает любой вразумительный ответ на вопрос: зачем это могло быть сделано спортсменом?»
Концентрация запрещенного вещества в крови российского спортсмена указывает на однократный прием препарата. По мнению экспертов, это просто лишено смысла, поскольку мельдоний способен оказывать влияние на организм только после длительного применения.
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