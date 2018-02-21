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    ОКР намерен докопаться до истины в истории с допинг-пробой Крушельницкого. Олимпиада, допинг, скандалы, спорт, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОКР намерен докопаться до истины в истории с допинг-пробой Крушельницкого

    ОКР намерен докопаться до истины в истории с допинг-пробой Крушельницкого

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня
    ОКР намерен докопаться до истины в истории с <nobr>допинг-пробой</nobr> Крушельницкого

    ОКР намерен докопаться до истины в истории с допинг-пробой Крушельницкого

    ОКР намерен докопаться до истины в истории с <nobr>допинг-пробой</nobr> Крушельницкого
    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня

      • Спортивный арбитражный суд (CAS) завтра может рассмотреть дело российского спортсмена Александра Крушельницкого. Об этом в эксклюзивном интервью НТВ рассказал руководитель пресс-службы Олимпийского комитета России Константин Выборнов. Вместе с атлетом на заседании будут присутствовать адвокаты и руководители национальной федерации кёрлинга.

      Крушельницкого обвиняют в употреблении запрещенных веществ. Ранее в допинг-пробе бронзового призера Олимпиады нашли мельдоний.

      Константин Выборнов, руководитель пресс-службы Олимпийского комитета России: «Необходимо провести всестороннее расследование, чтобы установить истину в этом деле по той простой причине, что на данный момент нет ответов на главные вопросы: как, когда и главное — зачем препарат был использован, был ли он использован целенаправленно, случайно ли или как-то иначе. Просто логики в произошедшем нет абсолютно. Если бы была одна причина, можно было бы, наверное, дать один ответ, но причин несколько, каждая из них исключает любой вразумительный ответ на вопрос: зачем это могло быть сделано спортсменом?»

      смотретьТренер: не верю, что кёрлингист Крушельницкий ненормальный человек
      Тренер: не верю, что кёрлингист Крушельницкий ненормальный человек
      Концентрация запрещенного вещества в крови российского спортсмена указывает на однократный прием препарата. По мнению экспертов, это просто лишено смысла, поскольку мельдоний способен оказывать влияние на организм только после длительного применения.

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