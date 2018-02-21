Первое в истории появление Елизаветы II на показе мод произвело фурор

В Лондоне завершилась Неделя моды. В этом году главный сюрприз ждал участников не на подиуме, а в зрительном зале. Впервые в истории мероприятие посетила Елизавета II.

Королева пришла на показ одного из модных дизайнеров. Она сидела в первом ряду и внимательно следила за дефиле. При этом зрители и журналисты обсуждали отнюдь не наряды моделей, а костюм Ее Величества.



Елизавета II осталась верна своему стилю и выбрала классический костюм светло-голубого цвета. Свой образ она дополнила черными аксессуарами — строгими туфлями, перчатками и сумкой.