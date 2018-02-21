Госдеп США оценил потери России от новых санкций

В Госдепе заявили, что США с помощью нового закона о санкциях сорвали контракты России на сумму более 3 млрд долларов.
Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт подчеркнула, что в Вашингтоне удовлетворены тем, что некоторые страны остановили закупки определенных российских материалов и товаров.
В результате, по словам Науэрт, были остановлены транзакции на общую сумму более 3 млрд долларов, передает ТАСС.
Напомним, в августе Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки через санкции». Дополнительные ограничительные меры были введены против России, Ирана и КНДР. При этом сам президент США назвал документ ущербным, отметив, что некоторые его положения не соответствуют конституции.
А в январе США обнародовали так называемый кремлевский доклад. В открытый список вошли 114 высокопоставленных российских чиновников и глав госкорпораций, а также 96 крупных бизнесменов.
В результате, по словам Науэрт, были остановлены транзакции на общую сумму более 3 млрд долларов, передает ТАСС.
Напомним, в августе Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки через санкции». Дополнительные ограничительные меры были введены против России, Ирана и КНДР. При этом сам президент США назвал документ ущербным, отметив, что некоторые его положения не соответствуют конституции.
А в январе США обнародовали так называемый кремлевский доклад. В открытый список вошли 114 высокопоставленных российских чиновников и глав госкорпораций, а также 96 крупных бизнесменов.
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