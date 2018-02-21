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    Киев признал массовый отъезд украинцев из страны

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    Киев признал массовый отъезд украинцев из страны

    Киев признал массовый отъезд украинцев из страны

    Глава МИД Украины заявил, что каждый месяц страну покидают более 100 тысяч человек.

    По словам Павла Климкина, только в прошлом году из страны в поисках лучшей жизни уехали около миллиона украинцев.

    Павел Климкин, министр иностранных дел Украины: «Посмотрите, когда 100 тысяч украинцев покидает Украину ежемесячно, и вопросы далеко не только в том, что там более высокие зарплаты. Это вообще понимание будущего и качества жизни».

    При этом министр вспомнил, как один раз посетил в Ивано-Франковске польскую школу, в которой на 24 класса нет ни одного поляка. Климкин отметил, что украинцы учат польский язык, мечтая уехать жить в Польшу, сообщает Fakty.ua.

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