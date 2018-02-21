Киев признал массовый отъезд украинцев из страны

Глава МИД Украины заявил, что каждый месяц страну покидают более 100 тысяч человек.
По словам Павла Климкина, только в прошлом году из страны в поисках лучшей жизни уехали около миллиона украинцев.
Павел Климкин, министр иностранных дел Украины: «Посмотрите, когда 100 тысяч украинцев покидает Украину ежемесячно, и вопросы далеко не только в том, что там более высокие зарплаты. Это вообще понимание будущего и качества жизни».
При этом министр вспомнил, как один раз посетил в Ивано-Франковске польскую школу, в которой на 24 класса нет ни одного поляка. Климкин отметил, что украинцы учат польский язык, мечтая уехать жить в Польшу, сообщает Fakty.ua.
Павел Климкин, министр иностранных дел Украины: «Посмотрите, когда 100 тысяч украинцев покидает Украину ежемесячно, и вопросы далеко не только в том, что там более высокие зарплаты. Это вообще понимание будущего и качества жизни».
При этом министр вспомнил, как один раз посетил в Ивано-Франковске польскую школу, в которой на 24 класса нет ни одного поляка. Климкин отметил, что украинцы учат польский язык, мечтая уехать жить в Польшу, сообщает Fakty.ua.
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