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    Госдеп: делегация КНДР в последний момент отказалась от встречи с Пенсом в Пхёнчхане

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    Госдеп: делегация КНДР в последний момент отказалась от встречи с Пенсом в Пхёнчхане

    Госдеп: делегация КНДР в последний момент отказалась от встречи с Пенсом в Пхёнчхане

    В Госдепе США выразили сожаление в связи с тем, что вице-президент Майк Пенс не смог встретиться с делегацией КНДР в олимпийском Пхёнчхане.

    Как заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт, во время недавнего визита в Южную Корею у Пенса «возникла возможность короткой встречи с руководителями делегации КНДР». Вице-президент, по словам Науэрт, собирался «подчеркнуть необходимость того, чтобы Северная Корея отказалась от своих незаконных программ по созданию баллистических программ и ядерного оружия».

    Однако, отметила представитель Госдепа, в последний момент представители делегации КНДР решили отказаться от встречи, передает РИА Новости.

    Надо сказать, что перед Олимпиадой в Пхёнчхане в отношениях между Сеулом и Пхеньяном наметилось потепление. Спортсмены из двух стран на церемонии открытия Олимпиады прошли под флагом Объединенной Кореи. Также в Пхёнчхан приехали формальный глава КНДР Ким Ён Нам и сестра Ким Чен Ына Ким Ён Нам.

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