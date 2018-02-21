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    В соцсетях высмеяли форму конькобежцев из США, подчеркивающую половые органы

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    • Фото: Reuters © 2018, Damir Sagolj
    В соцсетях высмеяли форму конькобежцев из США, подчеркивающую половые органы

    В соцсетях высмеяли форму конькобежцев из США, подчеркивающую половые органы

    В соцсетях высмеяли форму конькобежцев из США, подчеркивающую половые органы
  • Фото: Reuters © 2018, Damir Sagolj

    • Пользователи соцсетей назвали странной и несуразной форму олимпийской сборной США по конькобежному спорту.

    Костюмы вызвали недоумение блогеров из-за светлых вставок в области паха, выделяющихся на фоне темной формы. Костюмы в соцсетях окрестили «несуразными» и «странными», а дизайнеров — «извращенцами».

    Кроме того, пользователи соцсетей принялись гадать, зачем американцам понадобилась форма, подчеркивающая именно эту часть тела. Одни утверждали, что с помощью пятен конькобежцы решили отвлечь соперников. Другие же предположили, что несуразная одежда на спортсменках может привлечь внимание мужской части зрителей.

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    Впрочем, в компании Under Armour, которая производит форму, заявили, что контрастные вставки на внутренней части бедер помогают уменьшить трение. При этом утверждается, что спортсменам нравится форма, и они получают комплименты от атлетов из других стран, пишет The Sun.

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