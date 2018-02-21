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    Российские биатлонистки подали в суд на Родченкова

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов , Илья Питалев , Евгений Тумашов
    Российские биатлонистки подали в суд на Родченкова

    Российские биатлонистки подали в суд на Родченкова

    Российские биатлонистки подали в суд на Родченкова
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов , Илья Питалев , Евгений Тумашов

    • Биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подали иск к экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.

    Иск подан в Верховный суд штата Нью-Йорк. Представлять интересы российских спортсменок будет адвокат Скотт Балбер.

    Родченкова биатлонистки обвинили в «систематической клевете», которая «причинила серьезный ущерб или разрушила их карьеры и нанесла им огромный финансовый, профессиональный и репутационный ущерб».

    При этом в исковом заявлении отмечается, что установить точное местонахождение Родченкова не получается, так как на него распространяется программа ФБР по защите свидетелей. Однако ранее он дал интервью нью-йоркской телепрограмме «60 минут», а также получил повестку для дачи показаний перед жюри присяжных в Нью-Йорке. В связи с этим было решено выбрать именно Нью-Йорк для подачи иска, передает ТАСС.

    Отметим, что ранее СМИ сообщали, что Зайцева, Вилухина и Романова собираются через суд потребовать с Родченкова по 10 млн долларов каждая в качестве компенсации. Помочь россиянкам решил Михаил Прохоров, который во время Олимпиады в Сочи возглавлял Союз биатлонистов России.

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    Напомним, Зайцева, Вилухина и Романова были пожизненно дисквалифицированы МОК. Также были аннулированы их результаты на Олимпийских играх в Сочи. Решение принято на основе выводов независимой комиссии Дениса Освальда, которая опиралась на заявления бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Родченкова.

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