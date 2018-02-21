Истребители ВВС Японии сопроводили российские Ту-95МС

Российские стратегические ракетоносцы
Ту-95МС провели успешное воздушное патрулирование и отработали дозаправку в воздухе.
Полет двух ракетоносцев пролегал над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей, а также западной частью Тихого океана.
Во время полета ракетоносцы сопровождали истребители Су-35С. Кроме того, на отдельных этапах к ним присоединялись истребители F-4, F-15 и F-16 ВВС Японии.
Как подчеркивает газета «Красная Звезда», официальный печатный орган Вооруженных сил РФ, полет проходил в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства. Российские самолеты не нарушали границ других государств.
Во время полета ракетоносцы сопровождали истребители Су-35С. Кроме того, на отдельных этапах к ним присоединялись истребители F-4, F-15 и F-16 ВВС Японии.
Как подчеркивает газета «Красная Звезда», официальный печатный орган Вооруженных сил РФ, полет проходил в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства. Российские самолеты не нарушали границ других государств.
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