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    Истребители ВВС Японии сопроводили российские Ту-95МС

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    Истребители ВВС Японии сопроводили российские Ту-95МС

    Истребители ВВС Японии сопроводили российские <nobr>Ту-95МС</nobr>

    Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС провели успешное воздушное патрулирование и отработали дозаправку в воздухе.

    Полет двух ракетоносцев пролегал над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей, а также западной частью Тихого океана.

    Во время полета ракетоносцы сопровождали истребители Су-35С. Кроме того, на отдельных этапах к ним присоединялись истребители F-4, F-15 и F-16 ВВС Японии.

    Как подчеркивает газета «Красная Звезда», официальный печатный орган Вооруженных сил РФ, полет проходил в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства. Российские самолеты не нарушали границ других государств.

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