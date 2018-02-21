Постпред РФ при ОБСЕ обвинил Порошенко в легализации преступлений радикалов

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич раскритиковал украинский закон о реинтеграции Донбасса, подписанный Петром Порошенко.
Лукашевич подчеркнул, что Порошенко, подписав этот закон, подтвердил нацеленность Киева на «силовое решение внутриукраинского конфликта», а также «закрепил государственную поддержку преступлений ВСУ и радикалов-националистов».
Кроме того, постпред РФ отметил, что закон о реинтеграции Донбасса прямо противоречит духу и букве минских договоренностей. Документ Лукашевич назвал «логичным продолжением политики Киева по эскалации напряженности на юго-востоке Украины», сообщается в Twitter постоянного представительства РФ при ОБСЕ.
Напомним, накануне Пётр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия называется «страной-агрессором», а ДНР и ЛНР — «временно оккупированными территориями». Кроме того, Порошенко заявил, что в кратчайшие сроки ждет от главы Минобороны предложений о смене формата военной операции в Донбассе.
Украинский закон ранее раскритиковали в Донецке. Так, и. о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что документ фактически нивелирует возможность реализации мирного плана урегулирования конфликта, подчеркнув, что теперь Украина «находится в политическом и правовом тупике».
Кроме того, постпред РФ отметил, что закон о реинтеграции Донбасса прямо противоречит духу и букве минских договоренностей. Документ Лукашевич назвал «логичным продолжением политики Киева по эскалации напряженности на юго-востоке Украины», сообщается в Twitter постоянного представительства РФ при ОБСЕ.
Напомним, накануне Пётр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия называется «страной-агрессором», а ДНР и ЛНР — «временно оккупированными территориями». Кроме того, Порошенко заявил, что в кратчайшие сроки ждет от главы Минобороны предложений о смене формата военной операции в Донбассе.
Украинский закон ранее раскритиковали в Донецке. Так, и. о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что документ фактически нивелирует возможность реализации мирного плана урегулирования конфликта, подчеркнув, что теперь Украина «находится в политическом и правовом тупике».
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