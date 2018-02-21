«Барселона» и «Челси» разошлись миром в 1/8 финала Лиги чемпионов

Гол Месси спас «Барселону» от поражения в матче с «Челси».

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который проходил в Лондоне, закончился со счетом 1:1.



Первый гол в этой встрече был забит только на 62-й минуте. Точный удар нанес Виллиан. Однако «Барселона» смогла уйти от поражения. На 75-й минуте Лионель Месси восстановил равновесие, впервые в карьере отправив мяч в ворота «Челси».



В другом матче «Бавария» на своем поле разгромила турецкий «Бешикташ». Встреча в Мюнхене закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.



Ответные матчи состоятся 14 марта.