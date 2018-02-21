Под чужую дудку: в США признали джаз орудием пропаганды

На выставке, посвященной джазу, прозвучало заявление, что в разгар холодной войны американцы действительно использовали музыку как способ борьбы с советской идеологией. Правда ли, что джаз вполне мог стать идеологическим оружием? И что показал научный эксперимент?
Редкие архивные кадры: 1962 год, в стране оттепель. В стране «дает джазу» знаменитый американский музыкант Бенни Гудмен. Эти концерты газета The New York Times назвала «тайным акустическим оружием США» или проектом «послы джаза».
Элисон Манн, сотрудник музея истории Госдепартамента США: «Участники джазовой дипломатии по сути были музыкантами-дипломатами. Они отправлялись в страны советского блока, и это была кампания по продвижению джаза как способа противодействия советской пропаганде».
Хотя при Сталине в сторону зарубежных си-бемолей даже ухо боялись поворачивать. Джаз в стране Советов заклевывали. До поры до времени.
Дариус Брубек, музыкант: «Музыкантов просто просили показать, что Америка может предложить миру. Исполнители взялись за это с радостью. Но позже появились исследования, которые показали, что они участвовали в официальной программе, их использовали в целях пропаганды».
В одном зарубежном институте как-то разложили джаз на ноты, ноты на нейроны, и пришли к выводу, что уж очень эта музыка сложна для восприятия мозгом. И для промывки этого мозга вряд ли годится.
А один из лучших представителей советского джаза саксофонист Игорь Бутман призывает не впадать в конспирологию. Джазовая дипломатия — это про наведение мостов и проникновение культур. А не любила советская идеология этот стиль за импровизацию.
Игорь Бутман, музыкант: «Очень сложно проконтролировать само действие музыканта на сцене. Вот вышел музыкант — у него нет партитуры! Если человек, допустим, работал в каких-то органах, которые противодействуют американской пропаганде, он мог взять партитуру и посмотреть: ага, тут он увидел Марсельезу, значит, тут что-то о свободе».
Да и наивно полагать, что последовательность нот могла бы разрушить целую страну. Тем более, что с медицинской точки зрения, слухи о влиянии джаза сильно преувеличены. И, возможно, просто наши спецслужбы пока не рассекретили «оперную» или «балетную» дипломатию, на которую подсадили полмира.
Подробности — в спецрепортаже «Итогов дня».
Элисон Манн, сотрудник музея истории Госдепартамента США: «Участники джазовой дипломатии по сути были музыкантами-дипломатами. Они отправлялись в страны советского блока, и это была кампания по продвижению джаза как способа противодействия советской пропаганде».
Хотя при Сталине в сторону зарубежных си-бемолей даже ухо боялись поворачивать. Джаз в стране Советов заклевывали. До поры до времени.
Дариус Брубек, музыкант: «Музыкантов просто просили показать, что Америка может предложить миру. Исполнители взялись за это с радостью. Но позже появились исследования, которые показали, что они участвовали в официальной программе, их использовали в целях пропаганды».
В одном зарубежном институте как-то разложили джаз на ноты, ноты на нейроны, и пришли к выводу, что уж очень эта музыка сложна для восприятия мозгом. И для промывки этого мозга вряд ли годится.
А один из лучших представителей советского джаза саксофонист Игорь Бутман призывает не впадать в конспирологию. Джазовая дипломатия — это про наведение мостов и проникновение культур. А не любила советская идеология этот стиль за импровизацию.
Игорь Бутман, музыкант: «Очень сложно проконтролировать само действие музыканта на сцене. Вот вышел музыкант — у него нет партитуры! Если человек, допустим, работал в каких-то органах, которые противодействуют американской пропаганде, он мог взять партитуру и посмотреть: ага, тут он увидел Марсельезу, значит, тут что-то о свободе».
Да и наивно полагать, что последовательность нот могла бы разрушить целую страну. Тем более, что с медицинской точки зрения, слухи о влиянии джаза сильно преувеличены. И, возможно, просто наши спецслужбы пока не рассекретили «оперную» или «балетную» дипломатию, на которую подсадили полмира.
Подробности — в спецрепортаже «Итогов дня».
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