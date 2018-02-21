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    Опрос: россияне верят в улучшение отношений с Украиной. ВЦИОМ, Украина, опросы, социология и статистика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОпрос: россияне верят в улучшение отношений с Украиной

    Опрос: россияне верят в улучшение отношений с Украиной

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    Опрос: россияне верят в улучшение отношений с Украиной

    Опрос: россияне верят в улучшение отношений с Украиной

      Большинство россиян хотят, чтоб отношения между Россией и Украиной наладились. Социологи ВЦИОМ это выяснили, проведя опрос.

      Все четыре года, что прошли с Майдана, многие россияне остаются неравнодушными к несчастной судьбе соседней страны. Хотя внимание все же ослабевает.

      Что дал Майдан Украине? Большинство опрошенных, наблюдая происходящее там, уверены, что ничего хорошего. Что касается отношений с Россией, то сейчас большинство респондентов считают их напряженными. Но зато откровенно враждебными их назвали вдвое меньше опрошенных.

      Печально то, что очень многие убеждены, что прежними — дружескими и теплыми — отношения двух стран не будут никогда. Хотя 40% уверены, что дружба все же восстановится. В стремлении Киева к интеграции с Западом причину растущего разрыва видит каждый десятый.

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