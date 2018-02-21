Опрос: россияне верят в улучшение отношений с Украиной

Большинство россиян хотят, чтоб отношения между Россией и Украиной наладились. Социологи ВЦИОМ это выяснили, проведя опрос.

Все четыре года, что прошли с Майдана, многие россияне остаются неравнодушными к несчастной судьбе соседней страны. Хотя внимание все же ослабевает.



Что дал Майдан Украине? Большинство опрошенных, наблюдая происходящее там, уверены, что ничего хорошего. Что касается отношений с Россией, то сейчас большинство респондентов считают их напряженными. Но зато откровенно враждебными их назвали вдвое меньше опрошенных.



Печально то, что очень многие убеждены, что прежними — дружескими и теплыми — отношения двух стран не будут никогда. Хотя 40% уверены, что дружба все же восстановится. В стремлении Киева к интеграции с Западом причину растущего разрыва видит каждый десятый.

