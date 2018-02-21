«Потеряли людей»: Азаров рассказал о главной реформе Порошенко

Запад не только вспомнил, но еще и припомнил Киеву все то, что он обещал во времена Майдана. В Вашингтоне дали понять, что смерть людей четыре года назад не принесла украинцам ничего хорошего, и призвали Порошенко удвоить усилия по проведению реформ. Если это, конечно, вообще можно назвать усилиями.
А в Европе все чаще звучат призывы отменить антироссийские санкции. Потому что дружить с Москвой выгодно. А когда дело касается бизнеса, это понимают даже на Украине. Например, Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины в прошлом году.
Исчерпав буквально за полмесяца годовые квоты на европейские прилавки, украинцам теперь самим проходится втридорога покупать сало. Большинство хозяйств просто рухнуло. Жители Украины вообще за четыре года так и не стали ближе к Западу — тратят на еду в три раза меньше среднего европейца, а зарабатывают вдвое скромнее чем при Януковиче — 200 долларов вместо 400.
Бензин четыре года назад был 10 гривен, а стал 27, доллар до Евромайдана покупали по 8 гривен, а теперь — по 27. Свет подорожал в 6 раз, газ — в 7, отопление — в 10. То есть слово перед Западом Порошенко все же держит. Если, конечно, не считать других его слов — реформировать экономику, покончить с коррупцией.
Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины: «Порошенко уже удвоил и утроил свое состояние. Это самая главная реформа, которую он провел. Самое главное, что мы потеряли, — это людей. По самым скромным подсчетам, порядка десяти миллионов человек. А уехали ведь не пенсионеры и дети. Мы сейчас в десятке самых нищих стран мира».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Петрушко.
Исчерпав буквально за полмесяца годовые квоты на европейские прилавки, украинцам теперь самим проходится втридорога покупать сало. Большинство хозяйств просто рухнуло. Жители Украины вообще за четыре года так и не стали ближе к Западу — тратят на еду в три раза меньше среднего европейца, а зарабатывают вдвое скромнее чем при Януковиче — 200 долларов вместо 400.
Бензин четыре года назад был 10 гривен, а стал 27, доллар до Евромайдана покупали по 8 гривен, а теперь — по 27. Свет подорожал в 6 раз, газ — в 7, отопление — в 10. То есть слово перед Западом Порошенко все же держит. Если, конечно, не считать других его слов — реформировать экономику, покончить с коррупцией.
Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины: «Порошенко уже удвоил и утроил свое состояние. Это самая главная реформа, которую он провел. Самое главное, что мы потеряли, — это людей. По самым скромным подсчетам, порядка десяти миллионов человек. А уехали ведь не пенсионеры и дети. Мы сейчас в десятке самых нищих стран мира».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Петрушко.
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