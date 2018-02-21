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    «Потеряли людей»: Азаров рассказал о главной реформе Порошенко. Порошенко, Украина, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Потеряли людей»: Азаров рассказал о главной реформе Порошенко

    «Потеряли людей»: Азаров рассказал о главной реформе Порошенко

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    «Потеряли людей»: Азаров рассказал о главной реформе Порошенко

    «Потеряли людей»: Азаров рассказал о главной реформе Порошенко

      Запад не только вспомнил, но еще и припомнил Киеву все то, что он обещал во времена Майдана. В Вашингтоне дали понять, что смерть людей четыре года назад не принесла украинцам ничего хорошего, и призвали Порошенко удвоить усилия по проведению реформ. Если это, конечно, вообще можно назвать усилиями.

      А в Европе все чаще звучат призывы отменить антироссийские санкции. Потому что дружить с Москвой выгодно. А когда дело касается бизнеса, это понимают даже на Украине. Например, Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины в прошлом году.

      Исчерпав буквально за полмесяца годовые квоты на европейские прилавки, украинцам теперь самим проходится втридорога покупать сало. Большинство хозяйств просто рухнуло. Жители Украины вообще за четыре года так и не стали ближе к Западу — тратят на еду в три раза меньше среднего европейца, а зарабатывают вдвое скромнее чем при Януковиче — 200 долларов вместо 400.

      Бензин четыре года назад был 10 гривен, а стал 27, доллар до Евромайдана покупали по 8 гривен, а теперь — по 27. Свет подорожал в 6 раз, газ — в 7, отопление — в 10. То есть слово перед Западом Порошенко все же держит. Если, конечно, не считать других его слов — реформировать экономику, покончить с коррупцией.

      Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины: «Порошенко уже удвоил и утроил свое состояние. Это самая главная реформа, которую он провел. Самое главное, что мы потеряли, — это людей. По самым скромным подсчетам, порядка десяти миллионов человек. А уехали ведь не пенсионеры и дети. Мы сейчас в десятке самых нищих стран мира».

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Петрушко.


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