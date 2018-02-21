Белый дом пообещал продолжить жесткую линию в отношениях с РФ

В Белом доме заявили, что американские власти и дальше будут проводить жесткую линию в отношениях с Москвой.
Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс подчеркнула, что Дональд Трамп ведет себя в отношении РФ гораздо жестче, чем его предшественник Барак Обама, который был «слишком слаб и не мог оказать давление на Россию».
По словам Сары Сандерс, Трамп «был очень жесток с Россией по самым разным поводам, и мы продолжим это делать», передает РИА Новости.
Также Сандерс заявила, что в Москве недовольны тем, что Трамп наладил экспорт энергоресурсов в Европу и «вооружил Украину».
Напомним, в конце прошлой недели Минюст США обвинил 13 сотрудников петербургского «Агентства интернет-исследований» во вмешательстве в американские президентские выборы. Они, как считают в Минюсте, «выдавали себя за социально и политически активных американцев, выступая за или против отдельных кандидатов». Сегодня же в Госдепе сообщили, что рассматривают возможность введения санкций в отношении 13 россиян.
Ранее в МИД РФ назвали выдвинутые обвинения абсурдом. А пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков отметил, что американские власти до сих пор не представили никаких существенных доказательств того, что Россия якобы вмешалась в американские выборы.
По словам Сары Сандерс, Трамп «был очень жесток с Россией по самым разным поводам, и мы продолжим это делать», передает РИА Новости.
Также Сандерс заявила, что в Москве недовольны тем, что Трамп наладил экспорт энергоресурсов в Европу и «вооружил Украину».
Напомним, в конце прошлой недели Минюст США обвинил 13 сотрудников петербургского «Агентства интернет-исследований» во вмешательстве в американские президентские выборы. Они, как считают в Минюсте, «выдавали себя за социально и политически активных американцев, выступая за или против отдельных кандидатов». Сегодня же в Госдепе сообщили, что рассматривают возможность введения санкций в отношении 13 россиян.
Ранее в МИД РФ назвали выдвинутые обвинения абсурдом. А пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков отметил, что американские власти до сих пор не представили никаких существенных доказательств того, что Россия якобы вмешалась в американские выборы.
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