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    Улицу в Москве назвали в честь баскетбольного тренера Гомельского

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Федоренко
    Улицу в Москве назвали в честь баскетбольного тренера Гомельского

    Улицу в Москве назвали в честь баскетбольного тренера Гомельского

    Улицу в Москве назвали в честь баскетбольного тренера Гомельского
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Федоренко

    • Сергей Собянин подписал постановление о присвоении наименований проездам на севере и западе столицы.

    В частности, три проезда в районе проспекта Вернадского на западе Москвы получили названия в честь прославленных географов Петра Семёнова-Тян-Шанского, Александра Воейкова и Михаила Певцова.

    А в Хорошевском районе на севере столицы появилась улица, названная в честь Александра Гомельского, который много лет был главным тренером сборной СССР по баскетболу.

    Постановление, которое подписал Сергей Собянин, опубликовано на официальном портале мэра и правительства столицы.

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