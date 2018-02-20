Квартирный вопрос <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Квартирный вопрос 0+
    •  

    В Череповце мужчина ударил школьника ножом

    1 комментарий

    В Череповце мужчина ударил школьника ножом

    В Череповце мужчина ударил школьника ножом

    В Череповце задержали мужчину, напавшего на 14-летнего подростка в подъезде жилого дома.

    Оказалось, что на школьника напал 25-летний безработный мужчина, приехавший в Череповец из Вожегодского района. Сейчас выясняется, почему молодой человек атаковал подростка.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте подозреваемого, сообщили в управлении СК по Вологодской области.

    ЧП в подъезде дома на улице Краснодонцев произошло накануне вечером. Мужчина в подъезде ударил ножом школьника. О нападении сам мальчик смог по телефону сообщить своей матери. После этого пострадавшего подростка доставили в больницу.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru