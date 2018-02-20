В Череповце мужчина ударил школьника ножом

В Череповце задержали мужчину, напавшего на
14-летнего подростка в подъезде жилого дома.
Оказалось, что на школьника напал 25-летний безработный мужчина, приехавший в Череповец из Вожегодского района. Сейчас выясняется, почему молодой человек атаковал подростка.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте подозреваемого, сообщили в управлении СК по Вологодской области.
ЧП в подъезде дома на улице Краснодонцев произошло накануне вечером. Мужчина в подъезде ударил ножом школьника. О нападении сам мальчик смог по телефону сообщить своей матери. После этого пострадавшего подростка доставили в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте подозреваемого, сообщили в управлении СК по Вологодской области.
ЧП в подъезде дома на улице Краснодонцев произошло накануне вечером. Мужчина в подъезде ударил ножом школьника. О нападении сам мальчик смог по телефону сообщить своей матери. После этого пострадавшего подростка доставили в больницу.
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