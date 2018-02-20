Кёрлингистка Брызгалова: Крушельницкий не мог употребить мельдоний случайно или по ошибке

Супруга и напарница Александра Крушельницкого Анастасия Брызгалова заявила, что он не мог по ошибке принять мельдоний.
Кёрлингистка подчеркнула, что они не привезли с собой в Пхёнчхан никаких медикаментов, а случайно принять запрещенный препарат Крушельницкий просто не мог.
Анастасия Брызгалова: «Мы точно знаем, что не могли употребить мельдоний случайно или по ошибке, потому что у нас нет с собой никакой аптечки, никаких таблеток. Такого, что болит голова, перепутал, что-то съел, такого быть просто не может. У нас есть доктор, если мы себя плохо чувствуем, идем к нему. Мы не пятилетние дети и не засовываем в рот что попало, следим за бутылками».
При этом Брызгалова не исключила, что «в гостинице кто-то мог пробраться в номер».
Также спортсменка отметила, что «запредельных» физических нагрузок в кёрлинге нет, поэтому принимать особые лекарства для восстановления им просто не надо, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что вскрытая допинг-проба «Б» Александра Крушельницкого дала положительный результат, подтвердив наличие мельдония в организме. При этом отмечалось, что обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит лишь об однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо воздействия на организм. Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу россиянина предварительно назначено на 22 февраля.
Сам же Крушельницкий заявил, что ни разу за всю карьеру не применял запрещенных препаратов, и был просто шокирован положительным тестом на мельдоний. Между тем в Федерации кёрлинга России отметили, что препарат мог быть добавлен спортсмену в пищу.
Напомним, Александр Крушельницкий и его супруга Анастасия Брызгалова на Олимпиаде в Пхёнчхане выиграли бронзовую медаль в дабл-миксте.
Анастасия Брызгалова: «Мы точно знаем, что не могли употребить мельдоний случайно или по ошибке, потому что у нас нет с собой никакой аптечки, никаких таблеток. Такого, что болит голова, перепутал, что-то съел, такого быть просто не может. У нас есть доктор, если мы себя плохо чувствуем, идем к нему. Мы не пятилетние дети и не засовываем в рот что попало, следим за бутылками».
При этом Брызгалова не исключила, что «в гостинице кто-то мог пробраться в номер».
Также спортсменка отметила, что «запредельных» физических нагрузок в кёрлинге нет, поэтому принимать особые лекарства для восстановления им просто не надо, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что вскрытая допинг-проба «Б» Александра Крушельницкого дала положительный результат, подтвердив наличие мельдония в организме. При этом отмечалось, что обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит лишь об однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо воздействия на организм. Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу россиянина предварительно назначено на 22 февраля.
Сам же Крушельницкий заявил, что ни разу за всю карьеру не применял запрещенных препаратов, и был просто шокирован положительным тестом на мельдоний. Между тем в Федерации кёрлинга России отметили, что препарат мог быть добавлен спортсмену в пищу.
Напомним, Александр Крушельницкий и его супруга Анастасия Брызгалова на Олимпиаде в Пхёнчхане выиграли бронзовую медаль в дабл-миксте.
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