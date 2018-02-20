Кубинская легенда джаза сыграл «Подмосковные вечера» для НТВ

Обладатель десяти премий «Грэмми» Артуро Сандоваль приехал в Петербург с единственным концертом.

21 февраля в Большом зале филармонии Сандоваль даст единственный концерт. Кубинец по происхождению, в 1990 году Артуро эмигрировал в США. Тогда он и не предполагал, что через десять лет получит телевизионный «Оскар» — премию «Эмми» за саундтрек к фильму For Love or Country, который основан на событиях его собственной жизни.



В юности именно на Кубе он испытал влияние таких легенд джаза как Чарли Паркер. Но в результате стал признанным исполнителем не только в этом стиле, но и в классике. Впервые петербуржцы могли оценить виртуозность его игры семь лет назад на Дворцовой площади.



Артуро Сандоваль, музыкант, композитор: «Петербург — мой самый любимый город. С него когда-то началось мое знакомство с Россией. Уже потом была Москва. Несмотря на то, что ваша столица очень меняется, моя любовь так и принадлежит Санкт-Петербургу. Я всегда выступаю здесь с особым чувством и даже один раз играл в залах Эрмитажа. Это было невероятной честью. Для меня это самый лучший музей мира».



Знаменитые «Подмосковные вечера» Артуро Сандоваль сыграл специально для НТВ. Музыкант сел за рояль в историческом зале отеля, где, кстати, в 1979 году играл и сэр Элтон Джон. Талант Сандоваля называют феноменальным. Музыкант способен извлекать невероятно красивые звуки из разных инструментов.



Меломаны надеются, что Сандоваль и в Большом зале филармонии будет держать аудиторию практически на одном дыхании, исполняя на трубе и рояле свои лучшие джазовые импровизации.