Квартирный вопрос <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Квартирный вопрос 0+
    •  
    Кубинская легенда джаза сыграл «Подмосковные вечера» для НТВ. Санкт-Петербург, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКубинская легенда джаза сыграл «Подмосковные вечера» для НТВ

    Кубинская легенда джаза сыграл «Подмосковные вечера» для НТВ

    комментировать

    Кубинская легенда джаза сыграл «Подмосковные вечера» для НТВ

    Кубинская легенда джаза сыграл «Подмосковные вечера» для НТВ

      Обладатель десяти премий «Грэмми» Артуро Сандоваль приехал в Петербург с единственным концертом.

      21 февраля в Большом зале филармонии Сандоваль даст единственный концерт. Кубинец по происхождению, в 1990 году Артуро эмигрировал в США. Тогда он и не предполагал, что через десять лет получит телевизионный «Оскар» — премию «Эмми» за саундтрек к фильму For Love or Country, который основан на событиях его собственной жизни.

      В юности именно на Кубе он испытал влияние таких легенд джаза как Чарли Паркер. Но в результате стал признанным исполнителем не только в этом стиле, но и в классике. Впервые петербуржцы могли оценить виртуозность его игры семь лет назад на Дворцовой площади.

      Артуро Сандоваль, музыкант, композитор: «Петербург — мой самый любимый город. С него когда-то началось мое знакомство с Россией. Уже потом была Москва. Несмотря на то, что ваша столица очень меняется, моя любовь так и принадлежит Санкт-Петербургу. Я всегда выступаю здесь с особым чувством и даже один раз играл в залах Эрмитажа. Это было невероятной честью. Для меня это самый лучший музей мира».

      Знаменитые «Подмосковные вечера» Артуро Сандоваль сыграл специально для НТВ. Музыкант сел за рояль в историческом зале отеля, где, кстати, в 1979 году играл и сэр Элтон Джон. Талант Сандоваля называют феноменальным. Музыкант способен извлекать невероятно красивые звуки из разных инструментов.

      Меломаны надеются, что Сандоваль и в Большом зале филармонии будет держать аудиторию практически на одном дыхании, исполняя на трубе и рояле свои лучшие джазовые импровизации.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru