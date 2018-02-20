Жизнь на грани: в Ропше замерзают жители садоводства

В одном из садоводств под Петербургом сгорела подстанция. Уже три дня электричество в дома подают по временной схеме через дизель-генератор . Да и тот работает не круглосуточно.

Как сообщает корреспондент НТВ Катерина Правдина, ситуацию в СНТ «Новая Ропша» осложняет два фактора. Это пришедшие в Петербург и Ленобласть морозы. А также тот факт, что сгоревшая подстанция сейчас бесхозна. Объединение садоводств, которой принадлежало оборудование, обанкротился. Поэтому пока энергетики не могут взять подстанцию на баланс и быстро ее отремонтировать.



Сейчас электричество в дома 500 садоводов подают днем и вплоть до 22 часов. Из необходимых 400 киловатт дизель-генератор дает лишь 120. Всем электричества не хватает. Поскольку в садоводствах от сетей запитаны не только лампочки и телевизоры, но и подача воды, а также отопление, жители «Новой Ропши» сегодня могут пользоваться благами цивилизации очень дозированно.



Тимур Иванов, житель СНТ «Новая Ропша»: «Сейчас мороз крепчает, а генератор работает до 10 часов вечера. Ночью люди отапливаются неизвестно чем. У кого-то есть печки, но есть маленькие дети, которые у печки сидеть не будут».



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