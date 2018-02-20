Пропаганда секса и наркотиков: Матвиенко предложил ограничить рэп и хип-хоп

Продюсер Игорь Матвиенко раскритиковал такие музыкальные жанры как рэп и
хип-хоп, выступая на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора.
Композитор, продюсер и председатель общественного совета Роскомнадзора Игорь Матвиенко не призывает запретить хип-хоп и рэп, однако, по его мнению, творчество должно быть со знаком плюс, оно призвано делать жизнь лучше.
Музыкант выразил беспокойство, что большинство современных песен этих жанров являются пропагандой наркотиков и секса. Матвиенко предложил комиссии подумать об ограничении влияния хип-хопа на детей, передает РИА Новости.
Игорь Матвиенко, продюсер: «Есть нормальный русскоязычный рэп и хип-хоп — тот же Тимати, например. Эти жанры, безусловно, могут иметь место, я не призываю запретить их совсем. Вот сейчас появились фильмы „Движение вверх“, „Лед“, которые бьют рекорды по сборам, я это к тому говорю, что творчество все-таки должно быть со знаком плюс, а не со знаком минус, оно призвано делать нашу жизнь лучше, а не хуже».
Игорь Матвиенко — советский и российский продюсер, композитор, создатель групп «Любэ», «Иванушки International», «Девочки», «Корни», «Фабрика», «КуБа», «Мобильные Блондинки», продюсер певцов Жени Белоусова, певиц Виктории Дайнеко, Ирсон Кудиковой и других.
Музыкант выразил беспокойство, что большинство современных песен этих жанров являются пропагандой наркотиков и секса. Матвиенко предложил комиссии подумать об ограничении влияния хип-хопа на детей, передает РИА Новости.
Игорь Матвиенко, продюсер: «Есть нормальный русскоязычный рэп и хип-хоп — тот же Тимати, например. Эти жанры, безусловно, могут иметь место, я не призываю запретить их совсем. Вот сейчас появились фильмы „Движение вверх“, „Лед“, которые бьют рекорды по сборам, я это к тому говорю, что творчество все-таки должно быть со знаком плюс, а не со знаком минус, оно призвано делать нашу жизнь лучше, а не хуже».
Игорь Матвиенко — советский и российский продюсер, композитор, создатель групп «Любэ», «Иванушки International», «Девочки», «Корни», «Фабрика», «КуБа», «Мобильные Блондинки», продюсер певцов Жени Белоусова, певиц Виктории Дайнеко, Ирсон Кудиковой и других.
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